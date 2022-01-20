РИАМО - 20 янв. Жители России должны серьезно отнестись к новой волне коронавирусного штамма «омикрон», так как он более заразен, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Природа сделала очередной генетический дрейф в этом вирусе, и он стал более контагиозен. Клиника у него отличается от предыдущих, он меньше интересуется нашими легкими, в основном занимается верхними дыхательными путями. <...> Но нам не стоит расслабляться», - сказал Онищенко.

По данным на 5 утра 20 января, за сутки в мире заболело 3,5 млн человек. Общее число заболевших составило 337,1 млн человек. Еще 19 января суточная цифра составляла 3,2 млн. заразившихся.

«То есть количество людей заболевших значительно увеличивается. Хотя летальность уменьшается, а число умерших увеличивается», - сказал Онищенко.

Он отметил, что заболевание протекает более легко, по клинике напоминает грипп, характеризуясь заложенностью и болезненными ощущениями в области носа.

«Да, он протекает более легко. Но на 5 утра 20 января, то есть за прошедшие сутки, умерло 9763 человека, сутками раньше умерло 9222 человеку. То есть число умерших увеличивается», - уточнил Онищенко.

По его словам, совсем недавно количество смертей было на уровне 4-5 тыс.

«Число заболевших значительно больше, поэтому трагическая жатва в человеческой популяции в виде умерших увеличивается. Другая цифра нас может успокоить - летальность за сутки 1,65%, за пришлые сутки 1,67%», - заключил Онищенко.

Он подчеркнул, что необходимо вакцинироваться и соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

«За последний месяц почти в два раза увеличилось число заболевших. Мы с вами не должны расслабляться», - заключил Онищенко.