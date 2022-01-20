РИАМО - 20 янв. Чтобы снизить риск заражения коронавирусом, стоит ограничить контакты с окружающими людьми и носить медицинскую маску. Для снижения риска заразиться респираторной инфекцией, можно начать прием противовирусных медикаментов в целях профилактики, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Сегодня в регионе распространяется штамм Covid-19 «омикрон», который передается значительно быстрее, чем другие штаммы вируса. Заболеваемость за неделю увеличилась в три раза. Из-за этого выросла и нагрузка на систему здравоохранения.

Жителей Подмосковья, у которых нет симптомов заболевания, призвали по возможности отложить посещение поликлиники. Если самочувствие резко ухудшится, нужно вызывать скорую помощь по телефону «122».

Работающим рекомендуется по возможности попросить работодателя перевести их на удаленный режим работы. Жителям старше 60 лет и гражданам с хроническими заболеваниями стоит соблюдать режим самоизоляции.

В Подмосковье в пять раз увеличилось число вызовов врачей на дом и количество звонков на горячую линию «122». Это может сказаться на времени ожидания ответа оператора и времени приезда врачей.

С 24 января вводятся изменения в работу поликлиник, чтобы жители испытывали меньше неудобств в это время. Все поликлиники будут работать каждый день с 8 до 20 часов. Жители с насморком, кашлем и температурой тела меньше 38 градусов смогут самостоятельно прийти в поликлинику без предварительной записи. Для удобства увеличили число дежурных терапевтов. Потоки больных и здоровых разделили.

Врач примет обратившегося пациента с симптомами ОРВИ в тот же день, когда пациент придет в поликлинику, и возьмет тест на коронавирус. Плановый прием у узкопрофильных врачей ограничен, но, если нужна неотложная помощь, терапевт направит на прием.

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