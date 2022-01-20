РИАМО - 20 янв. На участке в районе Москвы Некрасовка планируется размещение производственного объекта, который возведут по адресу: улица 1-я Вольская, вл. 43, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Решение о строительстве приняла рабочая группа Градостроительно-земельной комиссии города Москвы по вопросам градостроительной деятельности (РГ ГД). Ее возглавляет заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что по результатам внесения изменений в ПЗЗ на земельном участке ориентировочной площадью 0,67 га планируется размещение производственного объекта. Его суммарная поэтажная площадь составит 4 020 кв. метров.

Участок свободен от застройки, инвестор будет определен по результатам публичных торгов.