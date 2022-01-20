РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 янв. АО «Красногорская теплосеть» отказалось от иска к Госжилинспекции Московской области, который ранее подало в областной Арбитражный суд, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Руководитель ведомства Ольга Федина пояснила, что речь идет о предписании, которое требовало устранить нарушение при начислении платы за отопление.

Несоблюдение требований законодательства инспекторы выявили в августе 2021 года при проверке обращения жителя дома №17 по улице Геологов в микрорайоне Опалиха.

Ресурсоснабжающая организация поставляла в дом тепло по прямым договорам с собственниками. Начисления должны были производиться равномерно в течение года. Однако в летние месяцы автору обращения в надзорное ведомство приходили платежки с разными суммами. При этом документы, которые как-то аргументировали бы такое решение, отсутствовали.

Было выдано предписание: в течение месяца привести начисление платежей в соответствие с правилами предоставления коммунальных услуг. «Красногорская теплосеть» подала в Арбитраж заявление, в котором требовала признать незаконным и отменить предписание.

После подготовки дела к производству было назначено первое заседание. Однако еще до его начала ресурсоснабжающая организация отказалась от заявленных требований.

Как говорится в решении суда, у него не было оснований не принимать отказ – это не противоречило закону и не нарушало права других лиц. Производство по заявлению АО «Красногорская теплосеть» к Госжилинспекции Московской области прекращено.