РИАМО - 20 янв. Уровень вакцинации в Московской области выше, чем в столице, возможно, в связи с более высоким уровнем сознательности жителей Подмосковья, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«В Москве вакцинировалось взрослого населения 58,5%, в Московской области привито 71,8%. Почему такие цифры разные? Чем жители Подмосковья отличаются от москвичей? Я могу сделать вывод, что там более сознательное население живет, более ответственно относящееся к своему здоровью», - сказал Онищенко в четверг во время брифинга.

Он отметил, что даже в Санкт-Петербурге уровень вакцинации выше, чем в Москве и составляет 67,7%.

Прививки на территории всех субъектов РФ делают бесплатно. Привиться можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

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