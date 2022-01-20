РИАМО - 20 янв. Уровень вакцинации в Московской области выше, чем в столице, возможно, в связи с более высоким уровнем сознательности жителей Подмосковья, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Он отметил, что даже в Санкт-Петербурге уровень вакцинации выше, чем в Москве и составляет 67,7%.
Прививки на территории всех субъектов РФ делают бесплатно. Привиться можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.
Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии