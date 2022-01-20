РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 янв. В городском округе Мытищи в областной эковикторине победил ученик 4-го класса школы №14 Виктор Зайцев, сообщается на сайте администрации горокруга.

Победителя лично приехали поздравить председатель ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Подмосковью Лилия Белова и начальник контрольного управления Мытищ Сергей Покатило.

14 декабря 2021 года заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Андрей Разин совместно с Беловой проводили экологический урок для учеников 4-х классов Московской области, посвященный теме животных Красной Книги. По его завершении ребят ждала экологическая викторина.

В уроке приняли участие более 20 тыс. четвероклассников Подмосковья. Одним из победителей стал мытищинец Виктор Зайцев. Помимо диплома победителя, Зайцеву вручили игрушку зубренка от WWF Russia и собрание экологических сказок «Хранимиры».