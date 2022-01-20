РИАМО - 20 янв. Статистика вакцинации в России вызывает «безысходное раздражение». По последним данным, уровень вакцинации взрослых в стране составляет 64,7%, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.



«На 19 января статистика по России кроме безысходного раздражения ничего вызвать не может. У нас 74,9 млн человек привиты хотя бы одним компонентом вакцины. Это 51% от всего населения, от взрослого - это 64,7%», - сказал Онищенко в четверг в ходе брифинга.



Он отметил, что непонятно, какие аргументы нужны жителям для того, чтобы они привились от коронавируса.



«Это абсолютно безответственное отношение к своему здоровью», - заключил Онищенко.

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