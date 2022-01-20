РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 янв. Спасатели вновь напомнили жителям подмосковной Балашихи о правилах поведения на горках и безопасном использовании тюбингов и салазок, сообщили в Ногинском территориальном управлении СиС ГКУ МО «Мособлпожспас».

Чтобы отдых был не только приятным, но и безопасным, стоит внимательно относиться к выбору горки и средствам для катания. Важно помнить, что горка – место повышенной опасности, а не просто очередное развлечение на зимней прогулке.

Кататься можно только в специально организованных для этого местах. Надо остерегаться катания с горок со спусками на водоемы, столбы, деревья, кустарники, автомобильные дороги, обрывистые овраги, карьеры, газо- и электроподстанции, теплотрассы.

Кроме того, нужно проверять наличие препятствий на пути перед спуском, пользоваться шлемами и исправными тюбингами, а также родителям не стоит оставлять детей на горке одних.