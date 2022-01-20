РИАМО - 20 янв. В 2021 году свыше 250 тыс. пассажиров нарушили правила оплаты проезда в столичном общественном транспорте. За такое нарушение предусмотрен штраф в 1 тыс. рублей, сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

«Ежедневно контролеры проводят проверки оплаты проезда, охватывая 100% станций метро и 700 маршрутов наземного транспорта», - рассказал Султанов.

На сегодняшний день в городском транспорте есть все условия для комфортной оплаты проезда. Рассчитаться за поездку можно по карте «Тройка», банковской карте, проездному. В метро внедрена система FacePay.

Решение мэра столицы на наземном транспорте введены бесплатные пересадки.

«В случае выявления факта безбилетного проезда контролер оформляет постановление о правонарушении», - уточнил Султанов.

Пассажиры могут подключить СМС-уведомления, которые будут бесплатно напоминать о необходимости оплатить нарушение.

Виртуальная «Тройка» или Face Pay: как оплатить проезд в московском метрополитене>>