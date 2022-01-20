РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 20 янв. Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин окунулся в прорубь во время крещенских купаний в ночь на 19 января, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Купели были оборудованы на пруду в усадьбе «Белая Дача».

Также Жигалкин поздравил жителей округа с праздников Крещения Господне.

«Поздравляю всех со святым праздником! Желаю мира и добра! Всего самого хорошего и храни всех Господь!» - сказал глава горокруга.

На территории купели оборудовали теплые раздевалки, палатки с чаем и безопасные подходы. В крещенскую ночь дежурили медики, спасатели, сотрудники Росгвардии и экипажи ДПС.