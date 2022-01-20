РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 янв. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска запретят стоянку автомобилей на Больничном проезде, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

На проезжей части Больничного проезда (участке от городской больницы до въезда во двор дома №2, корпус 1) будет запрещена стоянка автомобилей со стороны забора поликлиники.

Данное решение было принято на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в связи с тем, что припаркованные с двух сторон дороги автомобили мешают проезду спецтехники и сильно заужают проезжую часть.