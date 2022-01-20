РИАМО - 20 янв. Пандемия коронавирусной инфекции могла бы закончиться в мае, если бы население вакцинировалось, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Когда закончится? Закончится в мае, если мы с вами будем ревакцинироваться и вакцинироваться. Но сейчас к нам зайдет по-настоящему «омикрон». Он перекосит население. Какую плату мы заплатим за это? Это уже будет на совести каждого и вместе нас взятых. Мы платим большую плату», - заявил Онищенко.



Он отметил, что летальность в мире - 1,67, а в России выше - больше 2,9.



«Это тоже показатель. Да, когда зайдет «омикрон», он снизит показатель летальности, но реальное число умирающих будет увеличиваться», – заключил Онищенко.

По его словам, население уперлось рогом и вакцинироваться не хочет.