РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 20 янв. Администрация городского округа Котельники усилит контроль за уборкой снега и проведет обход территорий, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В связи с большим количеством обращений жителей об уборке снега заместитель главы Сергей Полевщиков провел ряд совещаний.

«Контроль за уборкой снега мы будем усиливать, 20 января проведу обход территорий с целью проверки выполнения поручений, данных управляющим компаниям на сегодняшнем совещании», - сказал Полевщиков.

Также к вопросу об уборке снега подключились начальник управления благоустройства Иван Жарков, директор МБУ «СпецТранс» Дмитрий Кисленко и представитель клининговой компании Андрей Белов.

Как говорится в сообщении, главной проблемой для дорожников являются припаркованные автомобили во дворах.