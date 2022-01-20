РИАМО - 20 янв. Панно, рассказывающее об истории московского метростроения, появилось на строящейся станции Большой кольцевой линии (БКЛ) Мосметро «Сокольники». Декоративные панели установили на путевых стенах и балконах станции, вскоре панно появится и на потолке, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На станции БКЛ «Сокольники» продолжается архитектурная отделка пассажирской зоны. Завершена установка отделочных панелей путевых стен и балкона. Также начат монтаж декоративных панно на потолке станции», – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что сегодня на новой станции «Сокольники» полностью завершились земляные и подходят к концу монолитные работы. Завершается устройство стен и перегородок внутри станции, почти закончен монтаж эскалаторов.

«Художественное оформление станции посвящено истории столичного метростроения. Изображения на стенах, балконе и потолке стилизованы под фотографии и плакаты 1940-50-х годов, а также символику Московского метрополитена», - добавил Бочкарев.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» (холдинг является проектировщиком и генподрядчиком по строительству новых линий и станций Мосметро) Юрий Кравцов отметил, что выбор тематики для оформления новой станции «Сокольники» был сделан не случайно.

Так, новая станция БКЛ будет иметь две пересадки на существующую станцию красной ветки метро «Сокольники», которая была открыта в 1935 году в составе первого пускового участка московского метро.

«Таким образом, новая станция Большого кольца объединяет историю с современным этапом отечественного метростроения», - пояснил Кравцов.

По словам главы «Мосинжпроекта», общестроительная готовность северо-восточного участка БКЛ составляет 86%. Помимо «Сокольников» в его состав входят станции «Рижская», «Марьина Роща» и уже построенные станции «Авиамоторная», «Лефортово» и «Электрозаводская», временно работающие в составе Некрасовской линии метро, а также соединительная ветка в электродепо «Нижегородское».

Строительство Большой кольцевой линии является главным проектом столичного метростроения. Ее длина составит более 70 км, здесь расположится 31 станция, 22 из которых уже принимают пассажиров.