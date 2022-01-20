РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 20 янв. В Щелковском историко-краеведческом музее появились абонементы на посещение выставок, сообщается в группе музея в соцсети «ВКонтакте».

Стоимость абонемента 500 рублей, он дает право 15 раз посетить музей в течение 2022 года. Одним абонементом может воспользоваться несколько человек единовременно. При его покупке посетитель экономит порядка 1000 рублей (обычный разовый билет стоит 100 рублей).



Количество абонементов ограничено, приобрести их можно в кассе музея.