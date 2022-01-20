РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 янв. Сотрудники Административно-пассажирской инспекции городского округа Люберцы в четверг не выявили нарушений в ходе рейда по соблюдению масочного режима, а также приему соцкарт водителями, передает корреспондент портала «РИАМО в Люберцах».

«В ходе сегодняшнего рейда нарушений не выявлено», - сказал старший инспектор АПИ городского округа Люберцы Андрей Барышников.

Он отметил, что от жителей иногда поступают жалобы о том, что водители не принимают социальные карты.

«Административное наказание в прошлом году составляло 2 тыс. рублей. С 1 января 2022 года за данное нарушение, за неприем карт штраф составляет 5 тыс. рублей», - сказал Барышников.

Если не работает терминал, для пассажира предусмотрен бесплатный проезд. О неисправности терминала водитель должен сообщить руководителю.

Напомним, с 1 августа 2021 года коммерческих маршрутках пяти муниципалитетов Московской области действует льготный проезд для пенсионеров, ветеранов, людей с ограниченными возможностями здоровья, школьников, дошкольников и студентов.