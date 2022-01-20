РИАМО - 20 янв. На западе и юге Московской области образовался гололед из-за усиления влияния атлантического циклона, сообщается на сайте «Метеоновости».

Так, в 9 часов в четверг гололед отметили в Наро-Фоминске, Волоколамске, во Внукове и Домодедове.

Температура воздуха оставалась отрицательной – минус 4 – минус 3 градуса. Днем температура воздуха немного повысится, местами осадки могут отмечаться в виде слабой переохлажденной мороси, что поддержит образование гололеда на переохлажденных за крещенскую ночь поверхностях.

Не исключены сбои в работе аэропортов.