РИАМО (КОРОЛЕВ) - 20 янв. Полицейские в Королеве рассказали жителям о схемах мошенничества. Правоохранители предостерегли жителей от денежных переводов незнакомым людям и передаче им персональных данных, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу Королев.

Сотрудники полиции провели профилактическую акцию «Осторожно, мошенники!» Участковые рассказали жителям о наиболее распространенных способах обмана и схемах мошенничества: «Ваш родственник попал в беду», «Карта заблокирована», «Ваш счет взломан». Для реализации подобных схем мошенники представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов.

Полицейские напомнили о необходимых мерах предосторожности. Например, нельзя производить по просьбе незнакомых людей операции в банкоматах или оплату на непроверенных сайтах, нельзя сообщать им пин-код карты или пароль, пришедший на телефон. Также нужно перепроверять информацию в официальных источниках. Полицейские пояснили, что цель злоумышленников — завладеть обманным путем денежными средствами граждан.

В конце встречи участникам акции раздали тематические памятки.