РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 янв. Действия Госжилинспекции Московской области по ведению регионального реестра лицензий УК в Балашихе Арбитражный суд признал законными, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Руководитель ведомства Ольга Федина отметила, что ТСЖ «Опытное 22» требовала признать незаконным отказ от включения под его управление дома №22 в микрорайоне Гагарина Балашихи. Арбитраж отметил, что товарищество нарушило Порядок внесения изменений в реестр лицензий.

В частности, «Опытное 22» не представило приложения к протоколу общего собрания собственников, которые подтверждали бы надлежащее уведомление о проведении ОСС.

Представители ТСЖ утверждали, что размещали соответствующую информацию в местах общего пользования. Однако суд поддержал позицию Госжилинспекции: собственники не выбирали такой способ уведомления. Значит, он противоречит требованиям Жилищного кодекса.

В результате Арбитраж пришел к выводу, что надзорное ведомство имело все основания для отказа во внесении изменений в реестр лицензий. При этом у ТСЖ «Опытное 22» остается возможность повторно обратиться с заявлением после устранения всех выявленных недостатков.