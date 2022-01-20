РИАМО - 20 янв. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал решение УФАС Московской области о нарушении ЗАО «Балашихинская электросеть» закона о закупках, сообщает пресс-служба регионального управления.

Ранее в УФАС обратилось с жалобой частное охранное предприятие «Барс-2000» на действия (бездействие) ЗАО «Балашихинская электросеть» (заказчик) при проведении закупки через проведение конкурса на оказание услуг охраны зданий ЗАО «БЭЛС».

По результатам рассмотрения УФАС признало жалобу обоснованной, выдало заказчику обязательное для исполнения предписание.

Не согласившись с указанным решением, заказчик обратился в суд. Но девятый арбитражный апелляционный суд отказал ЗАО «Балашихинская электросеть» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.