РИАМО - 20 янв. Сотрудники столичной Госавтоинспекции задержали 37-летнего пассажира иномарки по подозрению в незаконном хранении оружия. Он начал нервничать, когда правоохранители проверяли документы водителя, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Когда сотрудники ГИБДД на Щелковском шоссе проверяли документы водителя, они обратили внимание на пассажира, который явно нервничал. На место была вызвана следственно-оперативная группа.

Во время досмотра выяснилось, что под ковриком пассажирского сиденья лежал конструктивно похожий на пистолет предмет. Кроме того, там находился магазин без патронов и приспособление для ведения бесшумной стрельбы. Мужчина был доставлен в ОМВД России по району Гольяново Москвы.

Изъятым предметом оказалось короткоствольное нарезное оружие калибра 9 мм, его изготовили из списанного охолощенного пистолета «Р411». Отмечается, что оружие было пригодно для совершения выстрелов.

Правоохранители возбудили уголовное дело по подозрению в незаконном хранении оружия. Мужчина, у которого обнаружили оружие, находится под стражей.