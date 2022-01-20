РИАМО - 20 янв. Во время крещенских купаний в Подмосковье в воду окунулись более 121,5 тыс. человек, инцидентов во время мероприятий не произошло, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Всего в крещенских мероприятиях приняли участие более 236,1 тыс. человек.

Безопасность обеспечивала группировка сил, в состав которой вошли свыше 2,8 тыс. человек, 792 единицы техники, 28 плавсредств и 24 единицы водолазного оборудования.

В Подмосковье на Крещение было подготовлено более 200 мест для купания при храмах, церквях, у святых источников, на прудах и в открытых водоемах.

Одними из самых популярных мест для купаний стали источник «Гремячий ключ» в Сергиевом Посаде, Новоиерусалимский монастырь в Истре, Казанский храм в Шатуре. Кроме того, купания проводились у Главного храма Вооруженных Сил РФ в Одинцовском округе. Федерация бокса России и Центр прогресса бокса организовывали купания на острове Русский в Серпухове, там участие в купаниях приняли свыше 2 тыс. человек.

Все оборудованные купели соответствовали требованиям безопасности.

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