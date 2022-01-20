РИАМО - 20 янв. Борьбу с последствиями снегопадов в подмосковном Реутове ведут 325 дворников, 73 единицы муниципальной и 44 единицы привлеченной техники, сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов.

Каторов проверил уборку дорог и дворов в ходе традиционного объезда территории.

«Мы дополнительно привлекли 44 единицы техники, которые убирали промышленную зону, а также помогали расчищать городские улицы и дворы. Также огромное спасибо нашим жителям. Накануне мы сообщали в социальных сетях о проведении работ по улице Октября и Юбилейному проспекту и попросили освободить пространство от машин — это сильно помогло нам убрать улицы быстрее», - сказал Каторов.

Он уточнил, что предстоит завершить работу центральных магистралей и попросил жителей по максимуму освободить дороги от припаркованных автомашин, чтобы смогла пройти тяжелая техника.

Станислав Каторов пояснил, что в первую очередь расчищаются центральные магистрали. В Реутове это улицы Победы, Ленина, Южная, Юбилейный проспект. Далее переходят к второстепенным дорогам. В первые же часы после окончания снегопада коммунальщики убирают тротуары и все подходы к социально значимым объектам, к метро, постепенно переходя вглубь городских дворов.