РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 янв. В микрорайоне Салтыковка подмосковной Балашихи сгорел садовый дом на улице Победы, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

19 января около 9:00 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в садовом доме по адресу: городской округ Балашиха, улица Победы, 6.

«В 13:10 ликвидация последствий пожара. Привлекаемые силы и средства: 3 единицы техники, 11 человек», – говорится в сообщении.

О пострадавших не сообщается.