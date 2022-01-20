РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 янв. В микрорайоне Салтыковка подмосковной Балашихи сгорел садовый дом на улице Победы, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.
19 января около 9:00 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в садовом доме по адресу: городской округ Балашиха, улица Победы, 6.
«В 13:10 ликвидация последствий пожара. Привлекаемые силы и средства: 3 единицы техники, 11 человек», – говорится в сообщении.
О пострадавших не сообщается.
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