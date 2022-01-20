РИАМО - 20 янв. Северо-восточный участок Большой кольцевой линии столичного метро достроен уже на 86%. Станции «Авиамоторная», «Лефортово» и Электрозаводская» готовы и временно введены в состав Некрасовской линии, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«На северо-восточном участке БКЛ в настоящий момент возводятся три станции – «Марьина Роща», «Рижская» и «Сокольники», - рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что в состав участка Большого кольца входит соединительная ветка в электродепо «Нижегородское».

«Наивысшая степень готовности – у станции «Сокольники». Здесь активно ведутся архитектурно-отделочные работы, продолжается сооружение двух пересадок на Сокольническую линию, установка эскалаторов и монтаж инженерных систем», - уточнил Бочкарев.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что монолитные работы на станции «Рижская» завершаются уже в четверг.

«В вестибюле №1 метростроители сейчас возводят внутренние стены и перегородки, монтируют четыре эскалатора, а также металлоконструкции для установки инженерных систем. В технических помещениях станции ведется отделка», - рассказал Кравцов.

Кроме того, близятся к завершению монолитные работы на станции «Марьина Роща». Там уже смонтированы эскалаторы – самые длинные в столичной подземке. В настоящее время ведется строительство пассажирской платформы, монтируются инженерные системы.

Большое кольцо – ключевой проект городского метростроительства. Длина линии составит свыше 70 км, на кольце разместится 31 станция, 22 из них уже работают.

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