РИАМО - 20 янв. Минздрав Подмосковья вносит изменения в работу поликлиник из-за распространения штамма коронавируса «омикрон». Изменения начнут действовать с 24 января. Так, пациенты с признаками ОРВИ - насморком, кашлем, температурой тела ниже 38 градусов - смогут обратиться в поликлинику без предварительной записи, сообщает пресс-служба министерства.

За минувшую неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией в Московской области выросла в 3 раза. Количество вызовов врачей на дом и звонков на линию «122» выросло в 5 раз за последнюю неделю. Чтобы справиться с возросшей нагрузкой и оперативно оказывать помощь жителям Московской области, региональный Минздрав вводит новые меры, которые начнут действовать с 24 января.

Так, пациенты с симптомами ОРВИ смогут обращаться за помощью без записи.

«Мы увеличили количество врачей-терапевтов на приеме в наших поликлиниках, разделили потоки больных и здоровых пациентов. Медицинский специалист проведет прием в день обращения в поликлинику и возьмет тест на Covid-19», – отметила заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Подмосковные поликлиники будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00. Прием узкопрофильных специалистов ограничен, однако при необходимости оказания неотложной помощи терапевт направит пациента к профильному врачу.

Снизить риск заражения респираторной инфекцией поможет ограничение контактов и ношение масок. При необходимости жители Подмосковья могут попросить работодателя перевести их на удаленный режим работы. Жителям старше 60 лет, а также с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

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