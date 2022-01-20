РИАМО - 20 янв. На улице Сталеваров на востоке Москвы произошло столкновение двух автобусов, сообщает пресс-служба Дептранса города.

Авария произошла в 09:25. По предварительной информации, виновником ДТП является водитель автобуса «ГАЗ», который следовал по маршруту №110. Он совершил столкновение со стоявшим на остановке автобусом «ЛиАЗ» маршрута №193.

Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники оперативных служб. Информация о пострадавших в аварии уточняется.

По уточненной информации автобус виновника аварии принадлежит ООО «Домтрансавто».

Опубликованы кадры с места столкновения такси и автобуса в Москве>>