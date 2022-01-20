РИАМО - 20 янв. Еноты и енотовидная собака Буба наконец-то впали в спячку в Московском зоопарке. Температура воздуха для животных опустилась достаточно низко, сообщается в Instagram-аккаунте столичного зоосада.

Активность этих обитателей зоопарка начала снижаться в январе. Они реже начали появляться в вольерах, а больше времени проводить в своих утепленных домиках.

В отличие от тушканчиков им не свойственны драматические изменения метаболизма. Их состояние можно скорее назвать «режимом энергосбережения». За осень еноты достаточно наели запасов с помощью специальной диеты. Теперь они питаются раз в неделю.

Сейчас их рацион состоит из перепелок, орехов и креветок – хорошо насыщающий корм, богатый белком и жирами. Также такие продукты легко раскидать по территории, чтобы еноты могли не только поесть, но и развлечься.