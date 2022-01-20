РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 янв. Пенсионеры подмосковного Подольска смогут бесплатно посетить первые сеансы на катке в парке Талалихина, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Ежедневно по будням первый сеанс на катке в ПКиО имени Виктора Талалихина с 13:00 до 15:00 смогут бесплатно посетить жители в возрасте 65+. Для этого на кассе в пункте проката необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и социальную карту.

Коньки в аренду не предоставляются. Сеанс может быть отменен по погодным условиям. Информация об отмене публикуется в соцсетях парка.