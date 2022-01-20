РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 20 янв. В подмосковном Домодедове планируют разработать туристический маршрут по памятным и уникальным местам, сообщил глава округа Михаил Ежокин.

Ежокин встретился с Владимиром Аристарховым, который возглавляет Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия им. Лихачева, а до 2018 года работал в должности первого заместителя министра культуры РФ. Совместно с домодедовскими краеведами Аристархов провел большую работу по поиску значимых мест Домодедова и созданию карты культурного и исторического наследия городского округа.



«Планируем распространить карту ко Дню округа, а также разработать туристический маршрут по памятным и уникальным местам, которых у нас на территории немало», - написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Составить зимний туристический маршрут по Подмосковью>>