РИАМО - 20 янв. В Музее Победы на Поклонной горе расскажут о жизни студентов в годы Великой Отечественной войны. На сайте учреждения 25 января будет опубликована онлайн-выставка, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«22 июня 1941 года нацистская Германия неожиданно, без объявления войны, напала на Советский Союз. Эта атака положила начало жестокому кровопролитному конфликту, который длился несколько лет. Тот роковой день разделил жизни миллионов людей на до и после», – рассказал директор Музея Победы Александр Школьник.

Он добавил, что тяжелые военные времена сказались на работе высших учебных заведений и судьбах их воспитанников. Многие преподаватели и студенты добровольно отправлялись на фронт. Для тех, кто оставался в тылу, учебный процесс был перестроен, изменены многие направления научно-исследовательской деятельности.

25 января в 08:00 на сайте Музея Победы будет опубликована онлайн-выставка и видеоэкскурсия. В 09:00 этого на сайте также появится и фильм. Все видеозаписи будут доступны бесплатно в течение дня до 23:00.

Онлайн-программа начнется с выставки «Студенты в годы войны», посвященной организации учебного процесса в институтах и университетах в годы войны. В 1941 году в Советском Союзе работало свыше 800 высших учебных заведений, в которых обучалось 800 тыс. человек.

С началом войны возникла острая потребность в высококвалифицированных специалистах, поэтому вузы уменьшили сроки обучения, увеличив учебный день и сократив каникулы.

Студентам запрещалось без уважительной причины пропускать занятия по военному делу, физкультуре, иностранному языку и марксизму-ленинизму. За прогулы отчисляли из учебного заведения, однако студенты успевали совмещать учебу и работу. Они трудились на заводах, заботились о раненых в госпиталях. Летом они отправлялись на лесозаготовки и присоединялись к сельскохозяйственным работам в колхозах.

Около 30 экспонатов из фона Музея Победы представленное на выставке. Среди экспонатов представлены методические пособия 1940 годов, тетради с лабораторными работами, зачетки, фотографии учащихся, страницы газет.

На онлайн-выставке расскажут про стоимость обучения в вузах, о карточках, полагавшихся учащимся, и что на них возможно было приобрести. Также покажут фотографии «ночных ведьм». Так немцы называли летчиц женского авиаполка ночных бомбардировщиков, которые бросили учебу, чтобы сесть за штурвал военного самолета.

Затем желающие смогут посмотреть онлайн-экскурсию «Молодые герои» по экспозициям «Подвиг народа» и «Битва за Москву. Первая победа!». Экскурсовод расскажет о студентах, бросивших обучение в высшем учебном заведении и ушедших на фронт. На экскурсии пойдет речь о подвигах подольских курсантов и об участи московских студентов в народном ополчении.

Завершится тематическая программа фильмом «Молодая гвардия» Сергея Герасимова по мотивам одноименного романа Александра Фадеева. Военная драма расскажет о героизме молодогвардейцев, ее сюжет основан на реальных событиях.

По указу президента РФ в стране с 2005 года 25 января официально отмечается день российского студента.

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