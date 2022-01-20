РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 янв. Проблемы с вывозом ТКО в Подольске возникли из-за сложных погодных условий и заваленных снегом подъездов к контейнерным площадкам, сообщили в пресс-службе регоператора ООО «МСК-НТ».

В сложных погодных условиях января многие контейнерные площадки завалены снегом. При отсутствии оперативной расчистки подъезд к ним становится невозможным. Это затрудняет работу мусоровозов, приводит к сбоям в графике вывоза мусора. Для обеспечения режима сбора ТКО в регионе регоператор увеличил парк спецтехники и временно усилил часть работающих экипажей спецтехники дополнительными грузчиками. 15 человек дополнительно выезжают теперь на самые сложные маршруты в регионе.

Для обеспечения оперативного вывоза отходов в городском округе Подольск привлечено 5 дополнительных мусоровозов на подрядной основе. В настоящее время в округе ежедневно работают 32 машины спецтехники.

В этот период многие автовладельцы не рискуют выезжать и поэтому оставляют свои машины во дворах, тем самым усложняя проезд для мусоровозов и блокируя механизированную уборку дворов и улиц. Чеховский филиал ООО «МСК-НТ» контролирует каждый проблемный адрес, после расчистки проезда туда направляется техника для вывоза ТКО.