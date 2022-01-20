РИАМО - 20 янв. Московское областное УФАС России признало ООО «Шатуравто» виновным в административном правонарушении по части 5 статьи 19.8 КоАП РФ. Сумма штрафа составила 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Ранее в компанию для полного и всестороннего рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства был направлен запрос информации, содержащий мотивированные требования о представлении сведений и документов в Московское областное УФАС России.

ООО «Шатуравто» документы в установленные сроки не представило, что привело к привлечению фирмы к административной ответственности в виде штрафа.

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