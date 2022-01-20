РИАМО - 20 янв. В четверг в столице начали продавать первый тираж гастрономического гида Michelin по Москве. Туда вошли 69 заведений, сообщает пресс-служба комитета по туризму города.

В путеводитель входят те заведения, которые были объявлены на торжественной церемонии осенью прошлого года. При этом 9 заведений получили звезды Michelin, а у двух из них по две звезды.

«Для нас важно, что, помимо отмеченных экспертами заведений, в печатную версию вошла информация о нашей гастрономической культуре и городе в целом. Поклонники гида из разных стран мира смогут познакомиться со столицей России как с современным и гостеприимным мегаполисом, а заодно взять на заметку интересные рестораны для будущей поездки», — отметила заммэра столицы – глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

В печатном издании больше 120 страниц. Оно составлено на русском и английском языках.

Путеводитель можно купить на платформе «Яндекс.Маркет». В других странах можно будет скоро купить на маркетплейсе Amazon. Кроме того, описание ресторанов, отобранных экспертами для первого гида по столице России, опубликовано на сайте Michelin.

Гид Michelin — наиболее известный и влиятельный из гастрономических путеводителей в мире. Он выпускается с 1900 года. Один лишь факт упоминания ресторана в нем, даже без присуждения звезды, является признанием мастерства шефа.

Как сходить в мишленовский ресторан и не разориться: 15 доступных заведений Москвы>>