РИАМО - 20 янв. В четверг в столице начали продавать первый тираж гастрономического гида Michelin по Москве. Туда вошли 69 заведений, сообщает пресс-служба комитета по туризму города.
В путеводитель входят те заведения, которые были объявлены на торжественной церемонии осенью прошлого года. При этом 9 заведений получили звезды Michelin, а у двух из них по две звезды.
В печатном издании больше 120 страниц. Оно составлено на русском и английском языках.
Путеводитель можно купить на платформе «Яндекс.Маркет». В других странах можно будет скоро купить на маркетплейсе Amazon. Кроме того, описание ресторанов, отобранных экспертами для первого гида по столице России, опубликовано на сайте Michelin.
Гид Michelin — наиболее известный и влиятельный из гастрономических путеводителей в мире. Он выпускается с 1900 года. Один лишь факт упоминания ресторана в нем, даже без присуждения звезды, является признанием мастерства шефа.
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