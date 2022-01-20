РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 20 янв. Арбитражный суд признал законными постановления об административной ответственности ООО «Управляющая компания «М-4» из Домодедова, которые вынесла Госжилинспекция Московской области, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Подмосковья.

В октябре 2021 года при проверке сразу нескольких обращений жителей двух домов в Южном микрорайоне (№11 по Южнодомодедовской улице и №18 по улице Курыжова) инспекторы выявили более десятка различных нарушений. В частности, подъезды были захламлены строительным и бытовым мусором, в них не работали осветительные приборы, не закрывались двери на переходные балконы, напольная плитка оказалась поврежденной, а инженерные коммуникации – заржавленными.

Госжилинспекция выдала предписание об устранении нарушений в течение двух месяцев и составила административный протокол. В результате его рассмотрения «М-4» была признана виновной по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (управление многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

УК потребовала от арбитражного суда признать постановление об административной ответственности незаконным и отменить его. Представители коммунальщиков считали нарушения малозначительными. Однако эти доводы не были приняты.

Суд решил, что в данном случае существенная угроза охраняемым общественным отношениям выразилась не в наступлении каких-либо последствий правонарушения. Вина заявителя заключается в том, что он не принимал все разумные и зависящие от него меры по выполнению возложенных обязанностей. И это свидетельствует об отсутствии оснований для признания правонарушения малозначительным.

В результате управляющей организации из Домодедова было отказано в удовлетворении требований о признании незаконным и отмене постановления Госжилинспекции.