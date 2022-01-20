В конце 2022 — начале 2023 года в Москве планируют открыть новый международный автовокзал «Красногвардейский». Он станет пятым по счету, а его дизайн выполнят в синих оттенках. Вокзал откроют на месте одноименной автостанции — из-за роста числа автобусных перевозок столице понадобился полноценный вокзал со всеми удобствами и высокими стандартами обслуживания. Каким будет «Красногвардейский» и что о его строительстве думают москвичи и эксперты, читайте в материале РИАМО.
Пятый международный автовокзал столицы
Сейчас на территории Москвы работают четыре современных и удобных автовокзала: «Северные ворота», «Южные ворота», «Саларьево» и «Центральный». Отсюда можно уехать в ближайшие города, удаленные регионы и за рубеж — всего по 172 направлениям.
На всех автовокзалах есть просторные залы ожидания, кафе, комнаты матери и ребенка, комфортные санузлы, единая система навигации, которая понятна человеку из любого города и страны, и бесплатный Wi-Fi. Новый автовокзал «Красногвардейский» также получит все эти удобства.
Кандидат экономических наук Леонид Хазанов раньше жил в районе станции метро «Красногвардейская». По словам эксперта, необходимость создания нового автовокзала в этой локации сегодня бесспорно присутствует, поскольку у обоих выходов соседней станции «Домодедовская» останавливается слишком много автобусов, следующих по различным маршрутам.
«К этому добавляются легковые и грузовые автомобили, проезжающие по Ореховому бульвару, улице Генерала Белова и Каширскому шоссе. Поэтому там часто затруднено дорожное движение, особенно в снежные зимы», — говорит собеседник РИАМО.
В то же время, отмечает Хазанов, автовокзал «Южные ворота» находится далеко от метро, и к нему приходится доставлять пассажиров на бесплатных маршрутных такси.
«Организация автовокзала у станции «Красногвардейская» может позволить разгрузить дорожное движение у «Домодедовской» и перенаправить пассажиропоток с автобусов сразу по двум линиям метро вместо одной — Замоскворецкой и Люблинско-Дмитровской», — считает специалист.
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Транспортный аспект
Тот факт, что автовокзал «Красногвардейский» появится рядом сразу с двумя линиями метро, отмечает и доцент кафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при Правительстве России Юлия Грызенкова.
В то же время Леонид Хазанов указывает на возможную необходимость модернизации прилегающей к автовокзалу территории. В частности, в локации рядом с «Красногвардейским» есть место для размещения остановок и посадки пассажиров. Однако там же находятся выходы вентиляции метро.
Если говорить о возможных проблемах, связанных с новым автовокзалом и окружающей его территорией, Леонид Хазанов указывает на сильную загруженность Ясеневой улицы и Орехового бульвара, которые ведут к Каширскому шоссе. Периодически здесь собираются пробки, а возможностей для расширения этих участков улично-дорожной сети столицы пока нет.
«Но, как вариант, можно будет пустить автобусы по улицам Мусы Джалиля и Шипиловской или же по Ореховому бульвару и Задонскому проезду к Бесединскому шоссе, выводя их затем на МКАД», — рассуждает Хазанов.
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Обратная сторона проекта
Открытие крупного автовокзала в пределах города несет не только ожидаемые плюсы, связанные с разрешением существующих транспортных проблем, но и минусы для проживающих поблизости людей. Такое мнение в беседе с РИАМО высказала гендиректор агентства недвижимости «Бон Тон» Наталия Кузнецова.
По словам специалиста, неудобства смогут испытывать и жители близлежащих домов. К примеру, в непосредственной близости от автовокзала расположен сданный в 2021 году ЖК Fresh.
«Возможно, в перспективе, когда здесь будет построено современное здание автовокзала, созданы парковки и обеспечена комфортная инфраструктура, наличие крупного транспортного узла под окнами жилых домов будет ощущаться не столь остро», — отмечает Кузнецова.
Появление крупного автовокзала может привести к росту спроса на аренду и покупку жилья рядом с ним среди граждан, приезжающих из регионов, которые планируют активно путешествовать.
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Дилемма вокзального нейминга
По мнению Юлии Грызенковой, недостатки проекта «Красногвардейского», а именно перспектива формирования пробок на подъездах к нему, усиление нагрузки на общественный транспорт, возможное скопление маргиналов и асоциальных личностей характерны и для других новых транспортных объектов города.
Такой подход даст возможность обеспечить комфорт городской среды даже рядом с таким крупным объектом, как автовокзал «Красногвардейский». В свою очередь президент Фонда развития городского самоуправления «1870» Кирилл Страхов обращает внимание на такую, казалось бы, неочевидную проблему, как название нового автовокзала.
«Во-первых, оно громоздкое и труднопроизносимое. Во-вторых, дезориентирует пассажиров, особенно гостей столицы, — его легко перепутать с многочисленными однокоренными словами: красноармейский, краснобогатырский или красноказарменный», — считает Страхов.
«Московским властям нужно осознать, что название — это транспортный вопрос, систематизирующий пассажиропотоки. Увлечение идеологемами и абстракциями («Северные ворота» вместо «Ховрино», Восточный вокзал вместо Черкизово и так далее) нарушает ментальное восприятие города — проще говоря, сбивает людей с толку», — заключает специалист.
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Вокзал раздора
Между тем, учитывая, что автовокзал «Красногвардейский» — крупный транспортный проект столицы, не удивительно, что он вызывал бурное обсуждение среди горожан. Причем особенно сильно перспектива его появления взволновала жителей Зябликова, где появится автовокзал, и соседних с ним районов. Например, активно обсуждают строительство в группе «Орехово-Борисово, Зябликово, Братеево (OBZ United)» в соцсети «ВКонтакте». Это сообщество насчитывает почти 8000 участников.
Многие жители Зябликова и соседних районов считают, что появление автовокзала может ухудшить и без того непростую транспортную обстановку.
«Ждите пришествия иноземцев», — иронизирует Евгений.
«Логично делать такие объекты на МКАД. В Орехово пустырь есть прямо у МКАД — вот там логично строить. А то Каширское шоссе и так переполнено: едут в Видное, Домодедово, на кладбище и в Совхоз», — отмечает Дарья.
Но встречаются и горожане, которые не видят минусов в строительстве «Красногвардейского». «Соседство с автовокзалом — это не проблема для жизни», — пишет москвич Артем.
«Как не надоело всем про этот автовокзал мусолить. Про него было известно давно — это раз. Судя по картинкам реконструкции, вполне себе неплохо сделают — это два. А что касается «вокзальных проблем», так проблемы везде есть, все от людей зависит», — считает местный житель Евгений.
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