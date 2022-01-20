В конце 2022 — начале 2023 года в Москве планируют открыть новый международный автовокзал «Красногвардейский». Он станет пятым по счету, а его дизайн выполнят в синих оттенках. Вокзал откроют на месте одноименной автостанции — из-за роста числа автобусных перевозок столице понадобился полноценный вокзал со всеми удобствами и высокими стандартами обслуживания. Каким будет «Красногвардейский» и что о его строительстве думают москвичи и эксперты, читайте в материале РИАМО.

Пятый международный автовокзал столицы

официальный сайт Мосгортранса

Сейчас на территории Москвы работают четыре современных и удобных автовокзала: «Северные ворота», «Южные ворота», «Саларьево» и «Центральный». Отсюда можно уехать в ближайшие города, удаленные регионы и за рубеж — всего по 172 направлениям.

На всех автовокзалах есть просторные залы ожидания, кафе, комнаты матери и ребенка, комфортные санузлы, единая система навигации, которая понятна человеку из любого города и страны, и бесплатный Wi-Fi. Новый автовокзал «Красногвардейский» также получит все эти удобства.

«Мы ожидаем, что ежедневно «Красногвардейским» будут пользоваться 2,5 тысячи пассажиров. Они смогут отправляться в города на юге, юго-востоке и юго-западе России, а также в страны ближнего зарубежья. Из самых популярных направлений — Тула, Тамбов, Воронеж, Евпатория, Белгород, Орел и Липецк», — рассказал заммэра Москвы и руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Кандидат экономических наук Леонид Хазанов раньше жил в районе станции метро «Красногвардейская». По словам эксперта, необходимость создания нового автовокзала в этой локации сегодня бесспорно присутствует, поскольку у обоих выходов соседней станции «Домодедовская» останавливается слишком много автобусов, следующих по различным маршрутам.

«К этому добавляются легковые и грузовые автомобили, проезжающие по Ореховому бульвару, улице Генерала Белова и Каширскому шоссе. Поэтому там часто затруднено дорожное движение, особенно в снежные зимы», — говорит собеседник РИАМО.

В то же время, отмечает Хазанов, автовокзал «Южные ворота» находится далеко от метро, и к нему приходится доставлять пассажиров на бесплатных маршрутных такси.

«Организация автовокзала у станции «Красногвардейская» может позволить разгрузить дорожное движение у «Домодедовской» и перенаправить пассажиропоток с автобусов сразу по двум линиям метро вместо одной — Замоскворецкой и Люблинско-Дмитровской», — считает специалист.

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Транспортный аспект

Тот факт, что автовокзал «Красногвардейский» появится рядом сразу с двумя линиями метро, отмечает и доцент кафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при Правительстве России Юлия Грызенкова.

«Новый автовокзал будет располагаться рядом с двумя линиями метро, что вполне комфортно для пассажиров общественного транспорта. Не сложно будет добраться до центра Москвы и аэропорта Домодедово — это должно привлечь транзитных пассажиров», — считает собеседница РИАМО.

В то же время Леонид Хазанов указывает на возможную необходимость модернизации прилегающей к автовокзалу территории. В частности, в локации рядом с «Красногвардейским» есть место для размещения остановок и посадки пассажиров. Однако там же находятся выходы вентиляции метро.

«Возможно, там потребуется модернизация пространства для обеспечения ритмичного движения пассажиров. Также рядом с нынешней автостанцией есть две перехватывающие парковки, которые при необходимости можно перепрофилировать в стоянки автобусов», — отмечает специалист.

Если говорить о возможных проблемах, связанных с новым автовокзалом и окружающей его территорией, Леонид Хазанов указывает на сильную загруженность Ясеневой улицы и Орехового бульвара, которые ведут к Каширскому шоссе. Периодически здесь собираются пробки, а возможностей для расширения этих участков улично-дорожной сети столицы пока нет.

«Но, как вариант, можно будет пустить автобусы по улицам Мусы Джалиля и Шипиловской или же по Ореховому бульвару и Задонскому проезду к Бесединскому шоссе, выводя их затем на МКАД», — рассуждает Хазанов.

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Обратная сторона проекта

Открытие крупного автовокзала в пределах города несет не только ожидаемые плюсы, связанные с разрешением существующих транспортных проблем, но и минусы для проживающих поблизости людей. Такое мнение в беседе с РИАМО высказала гендиректор агентства недвижимости «Бон Тон» Наталия Кузнецова.

«После открытия автовокзала вырастет количество рейсов. А это значит, что увеличатся пассажиропоток и нагрузка на транспортную сеть района Зябликово — как наземную, так и подземную», — считает Кузнецова.

По словам специалиста, неудобства смогут испытывать и жители близлежащих домов. К примеру, в непосредственной близости от автовокзала расположен сданный в 2021 году ЖК Fresh.

«Возможно, в перспективе, когда здесь будет построено современное здание автовокзала, созданы парковки и обеспечена комфортная инфраструктура, наличие крупного транспортного узла под окнами жилых домов будет ощущаться не столь остро», — отмечает Кузнецова.

Появление крупного автовокзала может привести к росту спроса на аренду и покупку жилья рядом с ним среди граждан, приезжающих из регионов, которые планируют активно путешествовать.

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Дилемма вокзального нейминга

По мнению Юлии Грызенковой, недостатки проекта «Красногвардейского», а именно перспектива формирования пробок на подъездах к нему, усиление нагрузки на общественный транспорт, возможное скопление маргиналов и асоциальных личностей характерны и для других новых транспортных объектов города.

«Впрочем, все это возможные, но не обязательные недостатки, с которыми вполне можно справиться при вдумчивом планировании и соблюдении уже имеющихся регламентов проектирования, строительства и эксплуатации вокзалов и общественных пространств», — говорит собеседница РИАМО.

Такой подход даст возможность обеспечить комфорт городской среды даже рядом с таким крупным объектом, как автовокзал «Красногвардейский». В свою очередь президент Фонда развития городского самоуправления «1870» Кирилл Страхов обращает внимание на такую, казалось бы, неочевидную проблему, как название нового автовокзала.

«Во-первых, оно громоздкое и труднопроизносимое. Во-вторых, дезориентирует пассажиров, особенно гостей столицы, — его легко перепутать с многочисленными однокоренными словами: красноармейский, краснобогатырский или красноказарменный», — считает Страхов.

По мнению эксперта, из-за названия автовокзала заблудившиеся гости столицы, возможно, нередко будут уезжать на станции метро «Красносельская», «Краснопресненская» и «Красные ворота». Как говорит Страхов, новому вокзалу нужно уникальное, узнаваемое и родное московское название — лучшим вариантом было бы «Зябликово».

«Московским властям нужно осознать, что название — это транспортный вопрос, систематизирующий пассажиропотоки. Увлечение идеологемами и абстракциями («Северные ворота» вместо «Ховрино», Восточный вокзал вместо Черкизово и так далее) нарушает ментальное восприятие города — проще говоря, сбивает людей с толку», — заключает специалист.

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Вокзал раздора

Между тем, учитывая, что автовокзал «Красногвардейский» — крупный транспортный проект столицы, не удивительно, что он вызывал бурное обсуждение среди горожан. Причем особенно сильно перспектива его появления взволновала жителей Зябликова, где появится автовокзал, и соседних с ним районов. Например, активно обсуждают строительство в группе «Орехово-Борисово, Зябликово, Братеево (OBZ United)» в соцсети «ВКонтакте». Это сообщество насчитывает почти 8000 участников.

Многие жители Зябликова и соседних районов считают, что появление автовокзала может ухудшить и без того непростую транспортную обстановку.

«В близлежащих домах жителям и так свои машины негде ставить, потому что те, кто ездит на машинах до метро, бросают их во дворах. А теперь еще и таксисты будут тут тусоваться», — предполагает москвич Сергей.

«Ждите пришествия иноземцев», — иронизирует Евгений.

«Логично делать такие объекты на МКАД. В Орехово пустырь есть прямо у МКАД — вот там логично строить. А то Каширское шоссе и так переполнено: едут в Видное, Домодедово, на кладбище и в Совхоз», — отмечает Дарья.

Но встречаются и горожане, которые не видят минусов в строительстве «Красногвардейского». «Соседство с автовокзалом — это не проблема для жизни», — пишет москвич Артем.

«Как не надоело всем про этот автовокзал мусолить. Про него было известно давно — это раз. Судя по картинкам реконструкции, вполне себе неплохо сделают — это два. А что касается «вокзальных проблем», так проблемы везде есть, все от людей зависит», — считает местный житель Евгений.

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