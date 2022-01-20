РИАМО - 20 янв. - Для лечения пациентов с коронавирусом московские больницы и резервные госпитали закупили более 3,5 тыс. единиц нового оборудования, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, больше трети новой техники уже находится в распоряжении врачей. Пока в городе не наблюдается сильного скачка госпитализаций.





«Несмотря на стремительный рост заболеваемости Covid-19 в Москве, аналогичного скачка в госпитализациях мы пока не видим. Однако мы должны быть готовы к любому варианту развитию событий. Поэтому делаем все необходимое для того, чтобы обеспечить максимально эффективное обследование и лечение всех больных коронавирусной инфекцией, в том числе на стационарном уровне», – заявила Ракова.

Для помощи больным создаются уникальные цифровые сервисы, а медучреждения получают самое современное и лучшее оборудование.

«Это как различная диагностическая, реанимационная, лабораторная техника, так и специализированная медицинская мебель, системы для транспортировки больных и многое другое», — уточнила заммэра.

Среди новинок есть аппараты ИВЛ, дефибрилляторы, видеоларингоскопы, противопролежневые системы, аппараты для проведения гемодиализа и многое другое.

На сегодняшний день в столице существует 5 резервных госпиталей. Они находятся в разных частях города. Одновременно они могут принять до 7 тыс. больных.

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