РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 янв. Зимой повышается риск происшествий на водоемах, в связи с этим спасатели Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям Балашихи о правилах безопасности – так, прочность льда можно определить визуально - по цвету, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

Лед голубого цвета является прочным, лед белого цвета – в два раза менее прочный. Лед с оттенками серого, матово-белого или желтого цветов – самый ненадежный: он разрушается без предупреждающего потрескивания.

«Прежде чем выйти на ледяную поверхность водоема обратите внимание на цвет льда! Помните, что ваша безопасность зависит только от Вас», - говорится в сообщении.