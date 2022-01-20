РИАМО (ЩЕЛКОВ) - 20 янв. Полицейские Щелкова присоединились к Всероссийской акции МВД «Студенческий десант» и познакомили с деятельностью правоохранительных органов студентов юридического факультета Щелковского колледжа, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудники полиции рассказали слушателям о подразделениях полиции и выполняемых ими задачах. Кроме того, студенты получили подробную информацию об условиях поступления в Московский Университет МВД России им. Кикотя и его филиалы. Они узнали о вступительных испытаниях, необходимых документах и сроках их подачи.

В ходе встречи ребята активно интересовались аспектами и трудностями работы в полиции, с которыми приходится сталкиваться в реальной практике, социальными гарантиями и льготами, нюансами условий приема на службу.