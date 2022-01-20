РИАМО - 20 янв. Казанский вокзал в столице стал лидером в РФ по оказанию услуг помощи и сопровождения маломобильных пассажиров в 2021 году, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

В прошлом году услугами помощи и сопровождения на вокзалах столицы воспользовались 40,5 тыс. маломобильных пассажиров, что на 30% больше чем за аналогичный период 2020 года.

Также благодаря специализированным службам пассажиры с ограниченными возможностями здоровья смогли оперативно получить помощь в оформлении проездных документов, при передвижении по территории вокзального комплекса (кассовые залы, залы ожидания, камеры хранения, медпункты) и при посадке в поезд.

В 2021 году Казанский вокзал стал лидером на сети РЖД по числу пассажиров, которым была оказана ситуационная помощь (18 845 раз). Такой вид помощи был также востребован и на других столичных вокзалах: Ярославском – 6 223, Павелецком - 4 813 раз и Ленинградском (Октябрьская железная дорога) – 4 055 раз. На недавно открывшемся новом вокзале Восточный услугой сопровождения воспользовались 1 215 маломобильных пассажиров.

Заявки на оказание ситуационной помощи на железнодорожных вокзалах принимаются в Центре содействия мобильности по телефону: 8(800)775-00-00 (доб. 1). Их можно оставить за трое суток, но не менее чем за 24 часа до посещения вокзального комплекса. Услуги предоставляются бесплатно.

Подробную информацию об услугах Центра содействия мобильности можно получить на сайте ОАО «РЖД».

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