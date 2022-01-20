РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 янв. В Подольске приостановили прием граждан по подаче заявлений об исключении из списков кандидатов в присяжные заседатели, сообщили на сайте администрации округа.

Управление делами администрации городского округа Подольск сообщает, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекции личный прием граждан по подаче заявлений об исключении из списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции проводиться не будет.

Заявления об исключении следует направлять в электронном виде в интернет-приемную на официальном сайте администрации: подольск-администрация.рф или на официальную почту: podolsk@adm.podolsk.ru.

Также можно направить письмо через «Почту России» по адресу: улица Кирова, дом №4, управление делами администрации.