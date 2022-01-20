РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 янв. Глава подмосковного Красногорска Дмитрий Волков в четверг проверил качество уборки снега в микрорайоне Чернево-2, сообщается в Telegram-канале администрации горокруга.

«Поступило много обращений на некачественную уборку территории. Лично обошел микрорайон вместе с жителями. Действительно, подрядная организация сработала неудовлетворительно. Будем проводить рейды и в других микрорайонах, проверим как чистятся проезды и тротуары у торговых центров», - сказал Волков.

Всего в городском округе работают 1 335 дворников и 158 единиц техники. Все силы брошены на зачистку снега, чтобы не допустить коллапс на основных дорогах, обеспечить безопасность движения во дворах, а также расчистить пешеходные зоны.

На территории городского округа Красногорск объявлена мобилизация коммунальных сил - рабочие, уборочная техника и средства малой механизации по расчистке территории от снега работают в усиленном режиме. Также глава округа отметил, что в поселке Нахабино для расчистки дорог задействована военная техника.