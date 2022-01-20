РИАМО - 20 янв. Столичные заказчики в 2021 году заключили на портале поставщиков 277,2 тыс. договоров на 47,8 млрд руб. Объем закупок у малого и среднего бизнеса составил 40 млрд руб., сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«У представителей малого и среднего бизнеса приобрели свыше 220 тыс. товаров, работ и услуг – это почти 80% от всех договоров, заключенных на портале поставщиков. Сумма по таким контрактам ежегодно растет: за 2019 год она составила 21,2 млрд руб., в 2020-м выросла почти до 34 млрд руб., в 2021 году зафиксировалась на 40,4 млрд руб.», — сказал Ефимов.

Чаще всего для городских нужд в 2021 году закупали средства связи, оргтехнику, электронику, включая программное обеспечение. Среди услуг чаще всего закупали техническое обслуживание, содержание и текущий ремонт.

Чтобы поставщики не пропустили нужную закупку, для них действуют персональные подборки.