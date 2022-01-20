РИАМО - 20 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении 857,8 млн рублей на проведение работ по сохранению и реставрации ряда памятников архитектуры, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Предполагается, что за эти деньги проведут работы по воссозданию уникального четырехъярусного иконостаса XVIII века в Церкви св. апостолов Петра и Павла (Новая Басманная улица, д.11/6-4/3, стр.4).

Кроме того, за эти деньги планируют отреставрировать историческое здание Московского городского Мещанского училище (ныне - Горный институт МИСиС, Ленинский проспект, д.6, стр.1).