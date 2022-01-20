РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 янв. Холодную воду отключили в четверг в ряде домов на улицах Победы и Крупской в подмосковной Балашихе, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

Подачу холодного водоснабжения необходимо было перекрыть в четверг с 9:00 до окончания работ на водопроводе холодного водоснабжения по адресу: Балашиха, ул. Молодежная, 9.

Под отключение попали дома №№14/2; 16; 20 и 18 (магазин «Пятерочка») на улице Победы и дом №2/14 на улице Крупской.

Подвоз воды будет обеспечен по требованию.