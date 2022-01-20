РИАМО - 20 янв. Два медучреждения столицы получат гранты от правительства Москвы на сумму 462 млн рублей на лечение онкобольных детей с использованием инновационных технологий, не входящих в ОМС и ВМП (высокотехнологичная медпомощь), сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, Морозовская детская городская клиническая больница получит 346 млн рублей, а Научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого – 116 млн рублей.

В Морозовской больнице с 2014 года работает центр детской гематологии и онкологии. В нем предусмотрено 329 коек. В центре лечат детей, у которых диагностировали злокачественные болезни кроветворной ткани, большие опухоли или тяжелые анемии.

В 2018 здесь же появилось отделение трансплантации костного мозга и стволовых клеток детям. Гранты, выделенные ранее на развитие этого направления, позволили увеличить количество таких операций. За счет средств из городского бюджета ищут, обследуют и делают забор костного мозга у возможных доноров.

Кроме того, дополнительные средства направляются на проведение иммунотерапии у детей, а также на закупку необходимого для диагностики и составления протокола лечения оборудования.

В НПЦ им Войно-Ясенецкого есть 2 онкологических отделения (87 коек). Специалисты центра используют в онкохирургии такие современные технологии, как водоструйная диссекция, плазменная хирургия, термоаблация. Часть методов впервые применялась в детской онкопрактике в России и в мире.