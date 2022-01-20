РИАМО - 20 янв. В ближайшие несколько лет значительно упадет число россиян, пользующихся пластиковыми банковскими картами. Снижение популярности таких носителей связано с распространением виртуальных кредитных карт, сообщил управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

«Паритет между физическими и виртуальными кредитными картами наступит как раз в 2022 году. А далее в течение еще пары лет физические носители кредитов потеряют свою актуальность», — заявил Спиваков в интервью РИА Новости.

Пластиковыми картами продолжать пользоваться не более 15% клиентов. При этом, такие карты будут восприниматься как красивый аксессуар, а не удобное средство платежа.

Ипотеку тоже чаще будут оплачивать в Сети. В этом случае главным препятствием для окончательного перехода на удаленные сделки является необходимость идентификации при открытии счета новых клиентов.

По словам Спивакова, от 50 до 70% девелоперов столицы, Подмосковья и Санкт-Петербурга готовы заключать договоры удаленно. Обратная картина наблюдается в других регионах России.