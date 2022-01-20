РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 янв. Спасатели Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» продолжают ежедневные профилактические мероприятия в местах традиционного выхода жителей Балашихи на лед, напоминая, что водные объекты – источник повышенной опасности в любое время года и важно соблюдать правила безопасности на льду, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

По словам начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадия Пестова, ледовая поверхность водных объектов Подмосковья остается неоднородной в течение всей зимы. Спасатели ежедневно обнаруживают опасные участки на реках и озерах, где лед остается полностью непригодным для выхода на него человека, так как его толщина не достигает 7 см.

Но даже на хорошо замерзших акваториях лед нельзя считать полностью безопасным. Ведь в разных местах одного и того же водоема он неоднороден. Он подчеркнул, что любое происшествие легче предупредить, чем бороться с его последствиями, тем более что последствия провала под лед могут стать необратимыми.

Спасатели проводят большую профилактическую работу, ежедневно разъясняя рыбакам и любителям активного отдыха правила безопасного поведения на водоемах в зимний период.

«Каждому человеку следует прислушаться и не пренебрегать элементарными мерами безопасности. При нахождении в ледяной воде полное обморожение наступает в течение нескольких минут. Помощь за это время может просто не успеть прийти. И прекрасное времяпровождение на природе может закончиться в одно мгновение. Стоит ли неоправданно рисковать собственной жизнью?» - сказал Пестов.