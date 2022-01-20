РИАМО - 20 янв. В подмосковном Солнечногорске нашли и оштрафовали виновника образования незаконной свалки строительных отходов и грунтов вблизи деревни Дурыкино, в причинах образования свалки разобрались сотрудники Минэкологии Подмосковья совместно с управлением Россельхознадзора по Московской и Тульской областям, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

О нарушении природоохранного законодательства в министерство сообщили экоактивисты.

«Инспекторы эконадзора по обращению граждан выехали на место с указанными координатами. Установлено, что на участке категории земель сельскохозяйственного назначения размещаются грунты неизвестного происхождения. Информация о нарушении оперативно передана в дежурную часть ОМВД России по городскому округу Солнечногорск для принятия решения о доследственной проверке. Поскольку речь идет о сельскохозяйственных землях, материалы также были переданы в Россельхознадзор, – сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Накануне стало известно, что сотрудники управления Россельхознадзора по Московской и Тульской областям провели собственное административное расследование. К ответственности привлечен собственник земельного участка – ООО «Агро-Центр». Компании выдано предписание о ликвидации незаконной свалки, которое находится на контроле Россельхознадзора. Со своей стороны Минэкологии также контролирует ситуацию.