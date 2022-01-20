РИАМО - 20 янв. Рабочая группа Градостроительно-земельной комиссии Москвы приняла решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки города в отношении коммунальной зоны «Гавриково», сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
Участок площадью 0,36 га расположен на Бартеневской улице. Суммарная поэтажная площадь объекта составит 4,6 тыс. «квадратов».
Участок свободен от застройки, инвестор будет определен по результатам публичных торгов.
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