РИАМО - 20 янв. Рабочая группа Градостроительно-земельной комиссии Москвы приняла решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки города в отношении коммунальной зоны «Гавриково», сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Участок площадью 0,36 га расположен на Бартеневской улице. Суммарная поэтажная площадь объекта составит 4,6 тыс. «квадратов».

Участок свободен от застройки, инвестор будет определен по результатам публичных торгов.